Americký stát Maine vyřadil Trumpa z prezidentských primárek

Z kosmodromu na floridském mysu Canaveral odstartovala raketa Falcon Heavy společnosti SpaceX s americkým vojenským miniraketoplánem X-37B. Jedná se o sedmý let raketoplánu, který při předchozích misích strávil celkem ve vesmíru už více než deset let. Co přesně je účelem mise, úřady nezveřejňují.