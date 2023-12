Hugh Grant na Štědrý den servíroval jídlo seniorům

Britský herec Hugh Grant strávil Štědrý den servírováním slavnostního oběda starším obyvatelům Londýna. 63letý muž vypomáhal na vánočním obědě, který umožňuje starším obyvatelům Hammersmith a Fulhamu, kteří by jinak byli sami, užít si Vánoce společně. Uvedla to rada města.

Thanks to everyone who joined us at the annual Big H&F Christmas Day Lunch – including a very special guest, Hugh Grant.

Hugh helped us serve lunch to 500 local older people who otherwise would have celebrated alone. This was the real Love Actually ♥️ pic.twitter.com/crXcjisEG4

