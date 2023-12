Inspekce policejního prezidia prověřuje zásah na FF UK, výsledek bude v polovině ledna

Úřad vnitřní kontroly policejního prezidia se zabývá postupem policie během zásahu na filozofické fakultě a před ním. Deníku N to potvrdil mluvčí prezidia. Výsledky kontroly by podle něj měly být k dispozici do poloviny ledna.

„Úřad vnitřní kontroly provádí vlastní vyhodnocení ohledně toho, jak policie postupovala minulý týden na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,“ řekl Deníku N policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Podle něj jde v závažných případech o běžný postup. „Je to naprosto standardní postup, interní kontrolní mechanismy spouštíme u použití vybraných donucovacích prostředků, a to především v případech, kdy dojde ke zranění,“ dodal Moravčík.

Inspekce by měla prověřit samotný zásah i jeho okolnosti, včetně toho, jak a kdy se k policii dostávaly klíčové informace, jak je vyhodnotila a zda jednala dostatečně rychle. Výsledky by měly být známé zhruba do půlky ledna. „Případné vyjádření k postupu vyšetřování a dalších krocích bude možné poskytnout až po zveřejnění výsledků, které plánujeme v první polovině ledna,“ řekl Moravčík.

Policejním zásahem se zabývá také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „V souvislosti se střelbou na filozofické fakultě v současné době analyzujeme veškeré informace a intenzivně komunikujeme s policií. Dále vyhodnocujeme podněty, které dostáváme od veřejnosti,“ sdělila Deníku N mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.