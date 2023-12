Hromadná dopravní nehoda v Turecku si vyžádala 11 životů, přes 50 zraněných

Jedenáct lidí přišlo dnes ráno o život a více než 50 bylo zraněno při hromadné dopravní nehodě na severozápadě Turecka. S odkazem na místní média o tom informovaly agentury Reuters a AP.

Sedm vozidel, včetně tří autobusů a jednoho nákladního vozu, se srazilo na severomarmarské dálnici poblíž obce Dagdibi v provincii Sakarya, přibližně 150 kilometrů východně od Istanbulu, informovala turecká státní tisková agentura Anadolu. Příčina nehody podle ní dosud nebyla stanovena.

Podle soukromé zpravodajské stanice NTV se v oblasti vyskytovala hustá mlha, která výrazně omezovala viditelnost.

Guvernér provincie Sakarya podle agentury AP novinářům na místě neštěstí sdělil, že při nehodě bylo zraněno 57 lidí, z toho sedm těžce. Řetězovou nehodu podle něj pravděpodobně způsobil náraz automobilu do nákladního vozu za nízké viditelnosti. Úřady mají za to, že někteří lidé zemřeli až poté, co po srážce opustili své automobily a srazila je jiná vozidla. (ČTK)