Italská seniorka podle blízkých zemřela kvůli chybnému účtu za vodné

Seniorka zemřela v italské Ligurii poté, co se jí udělalo špatně kvůli chybnému účtu za vodné a stočné. Vodovodní společnost ženě za měsíce srpen až říjen vystavila účet na 15 000 eur (370 000 korun). Krátce poté, co si vyúčtování nechala přečíst, žena zkolabovala a museli ji odvést do nemocnice.

Osmaosmdesátileté ženě se podle příbuzných přitížilo na začátku prosince poté, co jí snacha přečetla účet. Vzhledem k tomu, že měla nastavenou automatickou platbu, banka 15 000 eur uhradila. Žena zkolabovala a bylo nutné ji hospitalizovat v San Remu, kde se léčila na jednotce intenzivní péče. Na Štědrý večer však zemřela.

Společnost IREN, která spravuje vodovody a kanalizace v oblasti, podle stanice Rainews chybu ve vyúčtování připustila. Podle ní se při dálkovém odečtu stala záměna a skutečná spotřeba činila pouhých 55 eur (1300 korun). Žena ještě před smrtí dostala peníze zpět. (ČTK)