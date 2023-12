Velká voda ve Svratce zaskočila v Brně stavební firmu, zaplavila bagr po střechu

Velké množství vody, které protéká od pondělí v Brně Svratkou, zaskočilo stavební firmu, jež pracuje na úpravách břehů a protipovodňových opatření podél ulice Poříčí. Jeden z bagrů zůstal v korytě a v úterý už z něj čnělo jen několik desítek centimetrů, většina stroje zůstala pod vodou.

Hasiči ještě v pondělí asistovali snaze bagristy dostat se z koryta se strojem ven, úspěšná však nebyla, řekl ČTK mluvčí hasičů Jan Dvořák. Podle mluvčí stavební společnosti OHLA ŽS Ivy Cachové je stroj zabezpečený proti úniku provozních náplní, napsala ČTK.

Povodí Moravy v minulých dnech postupně zvyšovalo odtok z Brněnské přehrady až na 55 metrů krychlových za vteřinu, což je násobně více, než je běžné. Průtok pod přehradou jinak kolísá kvůli provozu malé vodní elektrárny a běžně dosahuje k 17 metrům krychlovým za sekundu. Minimální průtok v suchých obdobích, obvykle v létě a na podzim, je ještě výrazně nižší. Do Brněnské přehrady však v době kulminace přitékalo téměř 90 metrů krychlových, a to ještě povodňovou vlnu z Vysočiny tlumila Vírská přehrada. „V pondělí začala přes plechové stěny v řece natékat voda do stavebního prostoru a hrozilo zaplavení bagru. Dopoledne jsme přijeli na místo, kde byl zástupce firmy i bagrista, a pomocí žebříku jsme ho suchou nohou pomohli dostat do kabiny. Ale nakonec zůstal bagr v korytě. Za dobu, po kterou jsme na místě byli, jsme nemuseli řešit žádný únik provozních kapalin a od té doby nás na místo také nikdo nevolal,“ řekl Dvořák.

Podle Cachové měly stavební práce mezi svátky pokračovat, ale kvůli vzestupu hladiny už nestihla firma stroj přemístit. „Situaci s dodavatelskou firmou monitorujeme,“ uvedla Cachová. Podle mluvčího Povodí Moravy musí mít stavba tzv. povodňový plán a lidé za stavbu odpovědní mají povinnost sledovat hydrologickou situaci a reagovat na ni.

Stavba protipovodňových opatření na Svratce až k Uhelné ulici začala na začátku loňského roku a měla být hotová podle původních plánů letos na konci října. Nyní se předpokládá, že hotovo bude nejméně o rok později. Jaké škody na stavbě velká voda napáchala, bude zřejmé až za několik dnů, až voda opadne. Přítok do Brněnské přehrady sice klesá, ale velmi pomalu. Dnes odpoledne činil přítok 50 metrů krychlových za vteřinu, před týdnem to bylo podle údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu okolo šesti. (ČTK)