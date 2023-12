ČT: Domov pro seniory Hvězda může po rozhodnutí soudu pokračovat ve své činnosti

Domov pro seniory Hvězda ve Zlíně zatím může pokračovat ve své činnosti. Brněnský krajský soud před několika dny přiznal odkladný účinek žalobě Hvězdy proti rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí, které organizaci k poslednímu prosincovému dni ukončilo registraci sociální služby.

Na posun v kauze dnes upozornila Česká televize. Senioři, kteří ve Hvězdě zůstali, se tedy nemusejí stěhovat do jiných domovů.

Z usnesení soudu, které má ČTK k dispozici, vyplývá, že by stěhování mohlo seniory ohrozit na životě a zdraví. Odkladný účinek platí do definitivního rozhodnutí krajského soudu týkajícího se Hvězdy. Ředitelka Hvězdy Miroslava Kalivodová dnes odpoledne pro ČTK nechtěla usnesení soudu podrobněji komentovat. „Teď se k tomu nemůžu vyjadřovat, nejsem sama,“ řekla Kalivodová.

Zástupci Zlínského kraje vědí o rozhodnutí soudu pouze zprostředkovaně. „Nás s tím oficiálně nikdo neseznámil. Nemáme žádnou zprávu od soudu ani od ministerstva, my ani nejsme účastníkem toho řízení. To, co soud teď rozhodoval, je mezi Hvězdou a MPSV. Pro nás to v tuto chvíli znamená to, že pracujeme s verzí, která platila před svátky, tedy s tím, že registrace Hvězdě končí do 31.12. Postupujeme podle zákona, tak jak to má být,“ řekla dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.

Soukromému zařízení měla být zrušena registrace opravňující k poskytování sociální služby. Důvodem je nedoložení bezdlužnosti při kontrole letos v létě. Bezdlužnost je jednou z podmínek pro získání oprávnění poskytování sociálních služeb. Odejmutí registrace MPSV potvrdilo na začátku listopadu. Kalivodová dříve ČTK řekla, že důvodem zrušení registrace byl dluh na pojistném na sociálním zabezpečení, který už ale Hvězda uhradila, a důvod ke zrušení služby tak není. Náměstkyně hejtmana Hana Ančincová (Piráti) však v minulosti uvedla, že při správním řízení Hvězda bezdlužnost nedoložila.

Inspekce MPSV zjistila v domově pochybení, klienti museli například v rozporu se zákonem složit sponzorské dary jako předpoklad pro přijetí do ústavu. Kalivodová to však odmítla. Poskytovatel ve většině případů také podle MPSV neevidoval stížnosti a nevyřizoval je písemně a v přiměřené lhůtě. V zařízení podle MPSV pracují lidé, kteří podle doložené dokumentace nejsou přímými zaměstnanci. Jeden ze zaměstnanců také pracuje jako sociální pracovník bez odborné způsobilosti.

Zlínský kraj po potvrzení rozhodnutí o zrušení registrace hledal ve spolupráci se sociálními pracovníky obcí a rodinnými příslušníky náhradní ubytování pro 59 klientů. K dnešku se jich podle mluvčí kraje z Hvězdy odstěhovalo 30. „Další stěhování by mělo pokračovat po Novém roce,“ řekla Ličková. Podle Kalivodové se klienti nechtějí odstěhovat.

Rodinní příslušníci klientů Hvězdy podepsali petici, ve které žádají přehodnocení rozhodnutí o zrušení registrace. Ličková před Vánoci uvedla, že chce v zařízení 15 klientů zůstat a pět se jich nevyjádřilo. Ze 30 přestěhovaných klientů směřovala většina do Zlína a okolí, po domluvě s rodinou se přesunuli také do Kroměříže, Holešova či Otrokovic, jeden klient do Jihomoravského kraje. Hvězda má také 14 hospicových lůžek, kterých se zrušení registrace netýká a provozovat je bude dál. (ČTK, ČT)