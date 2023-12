Nový argentinský prezident nechal vyhodit 5000 státních úředníků

Vláda nového argentinského prezidenta Javiera Mileie neprodlouží smlouvy více než 5 000 zaměstnancům, kteří byli letos přijati před jeho nástupem do funkce.

Tento krok je součástí rozsáhlého plánu škrtů, který pravicový libertarián oznámil od svého nástupu do funkce 10. prosince, a to s cílem transformovat argentinskou ekonomiku, jejíž inflace by měla do konce roku dosáhnout přibližně 200 procent.

Milei se zavázal snížit vládní regulace a mzdové náklady a umožnit privatizaci státem řízených odvětví, aby tím podpořil export a investice. (Politico)