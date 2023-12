Válka v Pásmu Gazy bude trvat měsíce, uvedl představitel izraelské armády

Izraelská válka proti radikálnímu palestinskému hnutí Hamás v Pásmu Gazy bude pravděpodobně trvat mnoho měsíců, uvedl dnes náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi.

Izrael je navíc zapojený do „války na více frontách“, řekl dnes Knesetu ministr obrany Joav Galant a naznačil tak vojenské operace na celém Blízkém východě. Napsal to list The Guardian, podle kterého hrozí nebezpečná regionální eskalace konfliktu.

„Při likvidaci teroristické organizace neexistují žádné zkratky,“ řekl Halevi novinářům v televizním prohlášení na hranicích Gazy. „Dostaneme se k vedení Hamásu,“ dodal.

Galant dnes v Knesetu uvedl, že Izrael je „napadán ze sedmi oblastí: Gazy, Libanonu, Sýrie, Západního břehu Jordánu, Iráku, Jemenu a Íránu. V šesti z těchto míst již podle něj „reagoval a podnikl kroky,“ řekl Galant, aniž by cokoli upřesnil.

Výbuchy byly hlášeny i v Rudém moře

Od 7. října, kdy Hamás zahájil útok na jižní Izrael, při němž zahynulo téměř 1200 lidí a na 240 jich bylo vzato jako rukojmí, zaútočily na Izrael a vojenská zařízení USA po celém Blízkém východě milice napojené na Írán. Izraelská odvetná válka proti Hamásem kontrolovanému Pásmu Gazy si podle tamních úřadů ovládaných Hamásem vyžádala již téměř 21 000 mrtvých a dalších zhruba 55 000 osob utrpělo zranění. Informace nelze během konfliktu nezávisle ověřit.

Galantovy komentáře přišly v době, kdy podle britského deníku hrozí, že se válka v Gaze přenese i mimo hranice Izraele a palestinských území. Dříve během dne Egypt uvedl, že poblíž letoviska Dahab u Rudého moře byl sestřelen dron, což je druhý takový případ za poslední měsíc. Původ dronu nebyl bezprostředně jasný, ale jemenští povstalci Húsíové, kteří jsou napojeni na Írán, narušili útoky na mezinárodní plavidla světový obchod v Rudém moři a již dříve vypustili drony a rakety směrem na Izrael.

Rovněž dnes byly hlášeny výbuchy v Rudém moři u jemenského pobřeží. V sobotu americké ministerstvo obrany také poprvé výslovně obvinilo Írán z útoku bezpilotního letounu zaměřeného na tanker v Indickém oceánu.

Incident v Dahabu se odehrál den poté, co izraelský letecký útok u syrského hlavního města Damašku zabil vysoce postaveného generála íránských revolučních gard. V prohlášení íránské státní televize se uvádí, že Izrael „za tento zločin zaplatí“. Tři američtí vojáci dnes také utrpěli zranění při útoku ozbrojenců napojených na Írán na vojenskou základnu v iráckém Irbílu.

Izrael a mocné libanonské šíitské hnutí Hizballáh podporované Íránem si od 7. října rovněž téměř denně vyměňují raketové i letecké údery a ostřelování přes hranice. Izraelská armáda dnes oznámila, že devět jejích vojáků a jeden civilista byli zraněni raketami Hizballáhu, z nichž jedna zasáhla kostel v arabské vesnici, kterou Izrael zničil v roce 1951. (ČTK)