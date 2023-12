V Královéhradeckém kraji hladiny řek klesají, stále platí povodňové stupně

Hladiny rozvodněných řek v Královéhradeckém kraji dnes odpoledne zvolna klesaly. Povodňové stupně byly k 17:30 v kraji na 18 místech, ráno na více než 20.

Na třetím nejvyšším povodňovém stupni bylo ještě Labe ve Vestřevi, ve Stanovicích na Trutnovsku, v Brodu na Náchodsku a také na Orlici v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Na druhém stupni byly odpoledne hladiny řek na pěti místech a na prvním stupni na devíti, vyplynulo z údajů meteorologů k 17:30.

Rozvodněné řeky dnes místy komplikovaly dopravu, někde voda zaplavila silnice. Odpoledne byla například uzavřena silnice Kostelec nad Orlicí – Suchá Rybná.

„Ze břehů se vylilo také Labe u Hradce Králové. Pomohli jsme majiteli zachránit dvě prasata, která uvízla uprostřed vodní laguny a byla ohrožována stoupající vodou,“ uvedli dnes na sociální síti X hasiči.

Na druhém povodňovém stupni byla k 17:30 Úpa ve Zliči na Náchodsku, Labe na přehradě Les Království na Trutnovsku, Tichá Orlice v Čermné nad Orlicí na Rychnovsku a Cidlina v Novém Bydžově na Hradecku. První povodňový stupeň byl ráno například na Bystřici v Rohoznici na Jičínsku.

Zatímco hasiči 25. prosince v Královéhradeckém kraji vyjížděli ke 127 událostem, z toho 109 bylo technických pomocí, které všechny souvisely s počasím a povodňovými jevy, dnes ráno nové událost přibývaly ve velmi malé míře, informovala ČTK mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Zástupci Povodí Labe dnes odpoledne uvedli, že očekávají v horních úsecích toků pokles vodních stavů a průtoků a pozvolné odeznění povodňové situace.

V Královéhradeckém kraji má být ve středu polojasno až oblačno, odpoledne od západu přechodně až zataženo. Nejvyšší denní teploty budou do sedmi stupňů, na horách od minus dvou do plus jednoho stupně. Vítr má vát slabý. (ČTK)