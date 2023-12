Turecký parlamentní výbor schválil vstup Švédska do Severoatlantické aliance

Turecký parlamentní výbor pro zahraniční záležitosti dnes schválil vstup Švédska do Severoatlantické aliance, čímž přiblížil dosud neutrální zemi členství ve vojenském bloku, o něž usiluje od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Kdy dojde na rozhodující hlasování na plénu, zatím není známo, ale podle agentury Reuters by to mohlo být za několik týdnů a je pravděpodobné, že návrh projde. Turecko s podporou vstupu severské země do NATO dlouhé měsíce váhalo a diktovalo si řadu podmínek.

Švédsko a Finsko požádaly o vstup do NATO loni v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Zatímco členství Finska Ankara schválila, proti švédské žádosti vznesla námitky.

Švédsko podle Turecka chrání skupiny, které Ankara považuje za teroristické. Jedná se například o některé kurdské organizace či skupiny blízké klerikovi Fethullahu Gülenovi, kterého turecká vláda podezírá ze zosnování neúspěšného pokusu o převrat v roce 2016. Podle Ankary švédské úřady měly k těmto skupinám příliš mírný postoj. Ve snaze Turecku vyhovět Švédsko mimo jiné zpřísnilo své protiteroristické zákony.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan musí nyní přesvědčit své spojence, aby pro rozšíření Aliance hlasovali, jelikož jeho Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) nemá v parlamentu většinu. Prezident by pak zákon podepsal, čímž by se uzavřel proces, který 19 měsíců frustroval některé spojence Ankary a prověřil její vazby se Západem.

Členství Švédska v NATO zatím neschválilo ani Maďarsko. Za hlavní překážku v přijetí skandinávské země do vojenské aliance a posílení alianční obrany v oblasti Baltského moře bylo ale považováno právě Turecko. (ČTK)