Policie řeší více než pět desítek poznatků v souvislosti s tragédií na FF UK

Policie řeší v současné době více než pět desítek nejrůznějších poznatků v souvislosti s čtvrteční tragickou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. ČTK to dnes řekl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Týkají se například šíření poplašné zprávy, nebezpečného vyhrožování nebo schvalování trestného činu. Na pietní místa v centru Prahy přišly i dnes uctít památku obětí desítky lidí, truchlící k budově fakulty na náměstí Jana Palacha i ke Karolinu na Ovocný trh přicházeli po celou dobu vánočních svátků. Zapalovali svíčky a pokládali květiny. Na obou pietních místech jsou i vzkazy či fotografie.

Střelec ve čtvrtek v budově FF UK na Palachově náměstí zabil 13 lidí a čtrnáctá oběť zemřela později v nemocnici. Dalších 25 lidí bylo zraněno, část velmi těžce. Střelbu pachatel zakončil sebevraždou. Jde o nejtragičtější takový případ v historii Česka, událost vyvolala šok i vlnu solidarity. Podle policie na škole střílel čtyřiadvacetiletý student fakulty ze středních Čech, kterého policie na základě balistiky spojila také s případem vraždy muže a jeho dvouměsíční dcery v Klánovickém lese na okraji Prahy z 15. prosince.

Před Karolinem se za několik dní shromáždily tisíce svíček

Policie dnes zveřejnila informaci o dalších poznatcích i na síti X. „Napříč republikou do současné doby řešíme více než pět desítek nejrůznějších poznatků, nejčastěji z prostředí sociálních sítí. Tyto se zpravidla týkají šíření poplašné zprávy, nebezpečného vyhrožování nebo schvalování trestného činu,“ uvedla. Poděkovala médiím, která se nepodílejí na budování kultu masového vraha, ostatní média požádala o střídmost.

„Jen za včerejšek (pondělí) pražští kriminalisté řešili dalších sedm případů nebezpečného vyhrožování (typicky ‚teď je řada na mně‘ a podobné výkřiky) nebo schvalování útoku na FF UK. Naprostá většina těchto hrdinů již byla ustanovena,“ uvedla policie dnes na síti X.

Na pietním místě před budovou rektorátu na Ovocném trhu byly dnes kolem 13.00 desítky lidí. Podobně jako v předešlých dnech příchozí zapalovali svíčky a pokládali květiny, chvíli v tichu stáli a dívali se na budovu. Někteří rovnali a zapalovali i svíčky, které sem truchlící nanosili dříve. Univerzita označila ve čtvrtek večer prostor před Karolinem za pietní místo, později vzniklo i pietní místo na FF UK.

Před Karolinem se za několik dní shromáždily tisíce svíček, pokrývají prostor před branou, další stojí na oknech budovy a podél nich. Svíčky zaplnily i schody budovy fakulty. Na obou místech visí černé vlajky.

Čtvrteční střelba na FF UK vyvolala v lidech vlnu solidarity s přeživšími a pozůstalými, na jejich podporu vzniklo několik sbírek. Nejvíc peněz dosud lidé darovali ve sbírce Nadačního fondu Univerzity Karlovy, zatím zhruba 44,3 milionu Kč. Do sbírky se rozhodlo přispět víc než 37 500 lidí. Posílat peníze mohou lidé také do sbírky portálu Znesnáze21, ve které se dosud vybralo asi 5,79 milionu Kč. Přispívat mohou lidé i do sbírky Masarykovy univerzity, ve které se zatím shromáždilo asi 663 000 Kč. (ČTK)