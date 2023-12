„Já potřebuju munici, zbraně а lidi,“ prohlásil velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj. Žádné požadavky na přesný počet mobilizovaných prý nikdy nevyslovil. Prezident Zelenskyj s odvoláním na Zalužného 19. prosince hovořil o nutnosti mobilizovat půl milionu mužů.

https://t.me/FastFocus/65021

Zalužnyj přiznal, že má nedostatek lidí, ale číslo těch, kterými potřebuje doplnit řady armády, nezveřejní, protože jde o vojenské tajemství. Zároveň vysvětlil, že 500 tisíc nově mobilizovaných v příštím roce je odhad, který vychází z předpokládaných ztrát, běžné obnovy živé síly a nutnosti formovat nové jednotky.

Zmínil se také o tom, jak by se podle něj mělo přistupovat k mužům-invalidům. Podle Zalužného by nemělo být rozhodující stávající zařazení do 1. až 3. skupiny invalidity, ale rozhodnutí speciální zdravotní komise, která rozdělí ukrajinské muže pouze do dvou kategorií: způsobilý či nezpůsobilý k vojenské službě. (New Voice)