Pobyt a strava v domově či stacionáři může stát víc, MPSV zvedlo strop úhrad

Maximální možné ceny za pobyt v domově pro seniory či handicapované, týdenním stacionáři, terapeutické komunitě a azylovém domě se příští rok zvýší o 25 korun. Za celodenní stravu mohou klienti platit až 255 korun, tedy o 20 korun víc než letos.

Oběd je může stát až 115 korun, tedy o desetikorunu víc. Částky od ledna zvyšuje vyhláška ministerstva práce o úhradách v sociálních službách. Úřad uvedl, že náklady na provoz rostou a do financování je nutné víc zapojit rodiny potřebných. Po úpravě cen by od nich mohlo příští rok do sociálních služeb přitéct 1,7 miliardy korun navíc.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před nedávnem ČTK řekl, že vyhláška zvedá ceny pro takzvané hotelové služby. Posouvá tak strop cen za ubytování a stravu, ne za podporu a pomoc. Jurečka podotkl, že ale rostou také důchody a příští rok se mají zvednout i příspěvky na péči.

Pobyt v domově s celodenní stravou stojí teď nejvýš 515 korun za den, za měsíc tedy maximálně 15 965 korun. Od ledna to může být za den až 560 korun, tedy za měsíc až 17 360 korun. Jurečka zdůraznil, že obyvatelům domovů musí po úhradě zůstat 15 procent jejich příjmu, tedy obvykle důchodu. U řady klientů se tak maximální nastavené ceny vůbec nevyužijí.

Za celodenní stravování s minimálně třemi hlavními jídly se platí nejvýš 235 korun. Od ledna to může být až 255 korun. Oběd může stát nově nejvýš 115 korun místo dosavadních 105 korun. Pobyt v domovech pro seniory, postižené či se zvláštním režimem, v týdenních stacionářích či zařízeních sociální rehabilitace může za den vyjít až na 305 korun místo 280 korun.

V zařízeních následné péče a v terapeutických komunitách se možná úhrada zvedá z 240 na 265 korun. V domovech na půli cesty se může platit až 195 korun místo 170 korun. Stejně se upravují i částky v azylových domech pro samotného dospělého. Pro dospělé v rodině to je pak 165 korun místo 140 korun. Cena za dítě zůstává na 90 korunách za den.

Ministerstvo práce v podkladech k vyhlášce uvedlo, že bez navýšení maximálním možných cen by kvůli růstu nákladů mohla nastat „vysoce riziková destabilizace“ systému péče. „Poskytovatelé pobytových sociálních služeb mají zcela oprávněné obavy, že zanedlouho již nebudou schopni zajistit své fungování,“ uvedli autoři vyhlášky.

Podle ministerstva se i přes růst nákladů udržovaly velmi nízké úhrady a deficity dorovnával hlavně stát, který ale kvůli rychlému zadlužování musí omezovat výdaje. Úřad uvedl, že je potřeba pro zachování kvality péče „bezodkladně a nekompromisně zareagovat“ a nutné je zapojit soukromé zdroje. Víc by se měla podílet rodina, jsou přesvědčeni autoři vyhlášky. Podle nich by přínos po úpravě cen mohl příští rok činit 1,7 miliardy korun a větší příjem zabrání případnému omezování služeb.

Proti navyšování úhrad byly už v minulosti organizace postižených. Poukazovaly na to, že příspěvek na péči nerostl, i když služby zdražují. (České noviny)