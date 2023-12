Kan: Izrael zvažuje i možnost, že dva vůdce Hamásu nezabije, ale vyhostí

Izrael zvažuje i možnost, že nezabije vůdce teroristického hnutí Hamás v Pásmu Gazy, Jahjáa Sinvára a Muhammada Dífa, ale vyhostí je. Napsal to server listu The Times of Israel s odvoláním na izraelskou veřejnoprávní televizi Kan.

Podle televize Kan by to mohlo být součástí řešení, které by zajistilo propuštění všech rukojmích stále držených v Gaze a napomohlo ukončení války. Izraelský válečný kabinet by dnes podle serveru listu The Jerusalem Post měl posoudit nový egyptský návrh na ukončení bojů.

Televize Kan ve svém zpravodajství citovala několik nejmenovaných izraelských zdrojů, podle nichž by Sinvár a Díf mohli dostat svého druhu imunitu a byli by deportování do Kataru či jiné země. O této možnosti už prý jednalo izraelské vojenské i politické vedení, i když zatím neexistuje žádný konkrétní návrh.

Jeden ze zdrojů televizi řekl, že by takový plán nesměl mít negativní dopad na hlavní izraelský cíl, kterým je zničení vojenských kapacit Hamásu, který spolu s dalšími ozbrojenými organizacemi 7. října při útoku na Izrael zabil na 1200 lidí. Jiný zdroj vyjádřil přesvědčení, že „deportace vedení Hamásu do zahraničí není v rozporu s válečnými cíli“.

Palestinští ozbrojenci 7. října z Izraele také unesli na 240 lidí. Část jich během sedmidenního příměří v listopadu propustili, ale kolem 130 by jich podle izraelských zdrojů mělo být nadále v Gaze, i když 20 z nich už je pravděpodobně po smrti. V neděli izraelská armády podle agentury Reuters oznámila, že těla pěti mrtvých rukojmích vyzvedla ze sítě podzemních tunelů na severu Gazy.

Egyptský návrh podle The Jerusalem Post počítá s několika fázemi, během nichž by se dospělo k úplnému klidu zbraní. Ta první by přinesla nejméně dvoutýdenní příměří, během něhož by Hamás a další palestinští radikálové propustili 40 rukojmích a Izrael 120 vězněných Palestinců.

Druhá fáze by spočívala v dialogu soupeřících palestinských organizací Fatah a Hamás pod záštitou Egypta a vytvoření technokratické vlády v Gaze. Ve třetí fázi by bylo možné uzavřít dohodu na ukončení války a výměně zbývajících rukojmích za další palestinské vězně.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal však naposledy v neděli znovu najevo odhodlání bojovat do „absolutního vítězství nad Hamásem“. (ČTK)