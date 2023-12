Na jihu Čech vystoupaly dnes ráno některé toky na nejvyšší povodňový stupeň

Na jihu Čech a Vysočině vystoupaly dnes ráno toky na pěti místech na nejvyšší povodňový stupeň. Jde o Nežárku v Lásenici a Rodvínově, na Vysočině je to Želivka v Poříčí a Želivi a Sázava v Chlístově.

Vyplývá to z aktuálních informací hydrologů. Výstraha hydrologů platí minimálně do středy. Vzestup řek čekají na Šumavě, řekla dnes ČTK Eva Houbová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

„Roli bude hrát spíš vítr, srážky budou dnes minimální. Výstraha platí minimálně do středy, jde o tání vlivem teploty a větru. Nežárka a Lužnice, tam jsou druhé a třetí stupně, na Nežárce by to mělo dnes kulminovat, na střední a dolní Lužnici také. Vzestupy by se měly oživit na Šumavě, na Otavě se čekají druhé stupně, kulminovat by měly dnes. V podhůří Šumavy to bude klesat. Vzestupy se čekají na Lomnici a Skalici,“ řekla Houbová.

Na jihu Čech dosáhly dnes ráno druhého povodňového stupně, tedy pohotovosti, Lužnice v Bechyni, Černovický potok v Tučapech a Žirovnice v Žirovnici. Na Vysočině se dostaly na druhý stupeň Trnava v Hořepníku na Pelhřimovsku, Sázava ve Žďáru nad Sázavou, v Sázavě u Žďáru, ve Světlé nad Sázavou, v části Světlé s názvem Josefodol a pak Šlapanka v Mírovce na Havlíčskobrodsku.

V jižních Čechách bude dnes zataženo až oblačno, místy slabý občasný déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od osmi do 11 stupňů Celsia. Na Vysočině bude dnes také zataženo až oblačno, ojediněle přeháňky, nejvyšší odpolední teploty stejné jako na jihu Čech. „Zpočátku dne očekáváme silné nárazy větru až 70 kilometrů v hodině,“ uvedli meteorologové na webu.

Do lipenské přehrady přitéká teď čtyřikrát víc vody, než z ní odtéká. Přesto je kapacita nádrže stále dostačující a Vltava pod Lipnem by se neměla rozvodnit mimo koryto, řekl v neděli ČTK mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Vyšší přítok způsobily srážky z posledních dnů. (ČTK)