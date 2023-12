Lipavský odmítá uvádět jakákoliv data o rozšiřovacím procesu v EU

Ministr zahraničí Jan Lipavský odmítá uvádět jakákoli data o rozšiřovacím procesu v Evropské unii. Považuje to za nešťastné, neboť to vytváří falešná očekávání, která když se nenaplní, tak vedou ke zklamání.

Šéf české diplomacie to řekl v rozhovoru s ČTK. EU nedávno rozhodla o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem a udělení postavení kandidáta na členství Gruzii.

„Odmítám, a pravidelně jsem to kritizoval, uvádět jakákoliv data v případě rozšiřovacího procesu. Nemyslím si, že to je šťastné. Vytváří to falešná očekávání, která když se nenaplní, tak vedou ke zklamání. Vytváří to očekávání toho, že se ta věc stane, a může to demotivovat jak aktéry v Evropské unii v Bruselu, tak ale i těch přistupujících zemí,“ poznamenal Lipavský.

V současnosti podle ministra není jediná země plně připravená na vstup do EU. „Na druhou stranu vidíme, že Ukrajina a Moldavsko prokazují opravdu vysokou motivaci a snahu se unii přiblížit. My bychom jim s tím měli pomoci,“ řekl. „Naše pomoc není motivována čistým altruismem a tím, že bychom si řekli, že to je hezké. Je v našem vlastním zájmu, abychom těmto zemím pomohli se nám co nejvíce přiblížit, protože v opačném případě si na ně opět brousí zuby moskevská imperiální politika,“ dodal Lipavský.

„Ukrajina patří do Evropské unie, ale EU je také unie vlády práva a rovných podmínek a kompatibility zákonů,“ podotkl. Země může do bloku vstoupit až po splnění všech podmínek. „Deklarují, že mají ambiciózní plány na změnu legislativy. Naše role je v tomto smyslu politická, že v Bruselu deklarujeme politickou vůli, ale zároveň jsme připraveni, a na pracovní úrovni se to pravidelně děje, jim pomáhat s různými procesy,“ řekl.

Česko podle Lipavského těží z toho, že má na Ukrajině dobré jméno, i z řady pracovních kontaktů či vazeb mezi institucemi.

Debata o rozšíření EU se často spojuje s diskusí o institucionálních změnách bloku. „Považuji za velmi nebezpečné, aby se provazovala institucionální proměna EU s rozšiřovacím procesem, protože tím bychom vyslali jasný signál na Balkán, ale i na Ukrajinu, do Moldavska, potenciálně do Gruzie – počkejte, my se teď budeme deset, 15 let bavit mezi sebou a pak se možná dostanete dovnitř vy,“ řekl Lipavský.

Institucionální debata se podle ministra dělí do dvou proudů. Jeden požaduje změny v mezích stávajícího zákona, druhý změnu zakládajících smluv.

Při debatách o změně mechanismů hlasování z jednomyslného rozhodování na kvalifikovanou většinu je Česko obecně proti. „To ale neznamená, že v některých agendách nebo v některých konkrétních záležitostech nemůžeme rozšířit rozhodovací procesy na kvalifikovanou většinu,“ podotkl Lipavský. Pokud by na tom byla v EU shoda, nebyl by proti například při schvalování evropských misí. (ČTK)