Hamás ohlásil 60 mrtvých po úderu v Pásmu Gazy, izraelská armáda tvrzení zatím nekomentovala

Palestinské ministerstvo zdravotnictví ovládané Hamásem oznámilo nejméně 60 mrtvých po náletu na uprchlický tábor Maghází v Pásmu Gazy. Úder podle něj provedla izraelská armáda, ta tvrzení dosud nekomentovala. Počet mrtvých nebyl nezávisle ověřen.

Dosud také nejsou informace o tom, zda jsou hlášení mrtví civilisté, nebo byli napojeni na teroristické skupiny. Reportér agentury AP z místa informuje o tělech a zraněných lidech včetně dětí.

Pokud by informace teroristického hnutí Hamas byly potvrzeny, šlo by o jeden z nejsmrtelnějších náletů války, píše agentura AP. (ČTK, AP, Times of Israel, Reuters)