Vánoce v Betlémě jsou letos bez stromu a vánoční výzdoby

Betlém letos slaví Vánoce bez stromu a vánoční výzdoby. Vedení města, které se nachází na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, již dříve oznámilo, že oslavy Vánoc ruší kvůli válce v Pásmu Gazy.

V místě, kde se podle víry řady křesťanských církví narodil Ježíš Kristus, letos chybí i návštěvníci z ciziny, píše agentura AP. Podle ní tak atmosféra v Betlémě letos připomíná město duchů.

Na Jeselském náměstí letos není vánoční strom či slavnostní osvětlení. Obvyklý pochod skautů se letos uskutečnil v tichu a bez hudebního doprovodu. Křesťanské svátky ve městě s převážně muslimským obyvatelstvem připomíná betlém, jehož sochy jsou umístěné v rozvalinách, které mají připomínat Pásmo Gazy zničené válkou. „Zastavte genocidu, zastavte vysídlení, odvolejte blokádu,“ vyzývá transparent umístěný na fasádě nedalekého domu.

Bez turistů, stromu, světel

„Letos tu je bez vánočního stromu a světel jen temno,“ řekl agentuře AP františkánský mnich John Vinh, který si každý rok přijíždí do Betléma připomenout narození Ježíše Krista z Jeruzaléma, kde působí. Je tak i jedním z mála návštěvníků, kteří letos do Betléma přijeli. Cizinci ve městě skoro úplně chybí. Kvůli konfliktu mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás řada leteckých společností zrušila své spoje do Izraele, což tvrdě doléhá na místní cestovní ruch.

„Letos nikdo nepřijde, otevřeli jsme, protože je to třeba, jsou Vánoce,“ řekl agentuře AFP vedoucí jednoho z obchodů s betlémy a suvenýry. Podobného názoru jsou i další obchodníci a provozovatelé restaurací, se kterými mluvily zahraniční agentury. Na hubené tržby, které již zažili v letech 2020 a 2021 během pandemie covidu-19 si nestěžují. „Nemohli bychom odůvodnit, že jsme postavili strom a a že slavíme jako obvykle, když (v Pásmu Gazy) někteří lidé nemají ani domov,“ řekl agentuře AP provozovatel jedné z restaurace.

Cestovní ruch při tom tvoří zhruba 70 procent příjmů lidí, kteří žijí v Betlémě. Většina návštěvníků přijíždí při tom právě během vánočních svátků, ačkoliv se město snaží přilákat turisty i mimo toto období. (ČTK)