Při dobročinné akci v Boskovicích se dnes prodalo přes tisíc porcí polévky

Při dobročinné akci nazvané Polévka pro chudé i bohaté v Boskovicích na Blanensku se dnes prodalo přes tisíc porcí polévky. Lidé přispívali libovolnou částkou, jejich peníze pomohou dětem se zdravotním postižením.

Jedna várnice zbyla, a tak ji pořadatelé darovali azylovému domu, řekla ČTK Leona Valterová, ředitelka Střední pedagogické školy Boskovice, která akci organizovala spolu se skauty a Vyšší odbornou školou a střední školou Boskovice v Hybešově ulici.

Fronta na Masarykově náměstí se dnes tvořila už od 10:45, tedy 15 minut před začátkem akce. „Měli jsme přichystáno asi 1200 porcí bramborové polévky a jedna várnice zbyla. Neřekla bych, že lidí bylo méně než loni. Někteří dávali peníze a polévku si ani nevzali. Várnici jsme darovali azylovému domu, kde jsou také potřební,“ řekla Valterová.

Minulý rok vynesla akce výtěžek přesahující 90 000 korun. Peníze pomohly dětem se zdravotními problémy na nákup elektrického invalidního vozíku, fyzioterapie, hipoterapie, neurorehabilitace a k lázeňským rehabilitačním účelům. Nejinak tomu bude i po letošním ročníku. Dary pokryjí pomůcky nebo procedury, které místní rodiny dětí se zdravotními problémy musí hradit a je pro ně těžké peníze sehnat.

Vybranou částku zjistí pořadatelé v příštích dnech, po sečtení všech kasiček. Do sbírky lze přispět také platbou na transparentní účet. „Lidé dávají za šufánek polévky 20, 50 i 500 korun. Na částce ale nezáleží. Vidím kolem sebe, jak se lidé propadají do finančních problémů, a jsme rádi za jakýkoliv příspěvek,“ poznamenala ředitelka. Vnímá zároveň, že nejde jen o vybrání peněz, ale také o přátelské setkávání a vzájemnou pospolitost. „Přichází lidé, kteří se znají, i úplně cizí. Brzy to ale vypadá, že nikdo není cizí. Lidé se na sebe usmívají a přejí si, tahle nálada je velmi důležitá. Do toho nám hrála Boskověnka, takže atmosféra byla krásná,“ doplnila.

Akce Polévka pro chudé a bohaté se v Boskovicích koná od roku 1995. Koronavirová pandemie ji na dva roky přerušila. Od loňského roku, který vynesl 93 000 korun, ji mají na starost školy a skauti. Akci převzali po předešlých pořadatelích, kteří za 25 let vybrali přes milion korun. (ČTK)