Do Lipna přitéká více vody, než odtéká, přesto je kapacita nádrže dostačující

Do lipenské přehrady přitéká čtyřikrát více vody, než z ní odtéká. Přesto je kapacita nádrže stále dostačující a Vltava pod Lipnem by se neměla rozvodnit mimo koryto. ČTK to řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Vyšší přítok způsobily srážky z posledních dnů.

„Přítok nyní činí 160 krychlových metrů za vteřinu a odtok 40 krychlových metrů za vteřinu. Hladina přehrady se stále drží v zásobním prostoru. Během pondělí očekáváme, že se dostane do retenčního prostoru, což stále není nic dramatického,“ uvedl Roldán.

Vltava je pod lipenskou přehradou nyní na prvním, tedy nejnižším, stupni povodňové pohotovosti jen na jednom místě, a to v Českém Krumlově. Nyní tam výška hladiny dosahuje 197 centimetrů, ale v noci to bylo o 25 centimetrů více. Následně voda opadla. Hydrologové předpokládají, že řeka ještě stoupne. Způsobit to může především další odtávání sněhu na Šumavě. „Ale s ohledem na předpověď počasí předpokládáme pod lipenskou nádrží během pondělí setrvalý stav. V následujících dnech by pak měl nastat pozvolný pokles hladiny,“ uvedl Roldán. (ČTK)