Hasiči měli v sobotu kvůli počasí sedminásobek zásahů oproti běžnému dni

Hasiči měli v sobotu sedminásobek událostí oproti běžnému dni, celkem v Česku zasahovali v téměř 3500 případech. Nejčastěji šlo o dopravní nehody a pomoc při následcích hustého sněžení.

Vyjížděli také kvůli požárům a zvednutým hladinám řek. ČTK o tom dnes informoval mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Jiří Fröhlich.

„Zásahů evidujeme za 23. prosince celkem 3488, což je 709 procent běžného dne,“ uvedl mluvčí. Nejčastěji hasiči odstraňovali stromy popadané přes silnici nebo zapadlá vozidla, technických zásahů tohoto charakteru bylo 3103. Pomáhali také u 253 dopravních nehod. V noci na dnešek zasahovali pražští hasiči u požáru ubytovny na pražské Zbraslavi, kde zemřel jeden člověk, dalších 17 lidí bylo zraněno.

Hasiči v sobotu vyjížděli také k požáru rodinného domu do Líbeznic v okrese Praha-východ, příčinou byla podle Fröhlicha nedbalost při používání prskavky u vánočního stromečku. U požáru rodinného domu zasahovali i středočeští hasiči v Chodouni na Berounsku, příčinou byla technická závada na ventilu propanbutanové lahve.

V sobotu večer hasiči evakuovali deset lidí v Josefově na Sokolovsku, kde byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Počasí v Česku dál působí problémy, déšť v noci na dnešek zvedl hladiny mnoha toků v Česku. Dosažení některého ze tří povodňových stupňů hlásilo kolem 09:00 více než 60 měřicích míst, zejména na jihu a západě země. Na třech místech byl vyhlášený třetí, tedy nejvyšší stupeň povodňové aktivity. Stále také přetrvávají problémy spojené se silným větrem a sněžením. Hasiči a silničáři se na některých místech potýkají s popadanými větvemi a vyvrácenými stromy. Problémy jsou i v dodávkách elektřiny, společnost ČEZ eviduje 60 000 odběratelů bez proudu.

Varování meteorologů před vzestupem hladin platí pro celé Česko, a to až do odvolání. Kromě deště k němu přispívá i tání sněhu. Vlivem toho by i nadále měly nejvýrazněji stoupat toky v povodí horní Berounky, horní Vltavy, Ohře a nově i Labe, Sázavy a toky odvodňující Českomoravskou vrchovinu, upozornil ráno ČHMÚ. (ČTK)