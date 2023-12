Ve věku 47 let zemřel manažer společnosti KKCG Daniel Plovajko. V investiční skupině podnikatele Karla Komárka pracoval téměř 20 let, z toho osm let byl ředitelem komunikace KKCG. O jeho úmrtí v sobotu skupina informovala v tiskové zprávě.

Plovajko zemřel náhle ve čtvrtek 21. prosince. „Patřil ke klíčovým manažerům, kteří se zásadně podíleli na růstu a rozvoji firmy,“ uvedlo KKCG. Upřímnou soustrast rodině zesnulého manažera vyjádřilo vedení skupiny včetně jejího zakladatele Karla Komárka a jeho rodiny. (Echo24, ČTK)