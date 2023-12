V katedrále svatého Víta začala bohoslužba za oběti čtvrteční střelby

V zaplněné katedrále svatého Víta na Pražském hradě začala dnes v 11:00 bohoslužba za oběti čtvrteční střelby na pražské filozofické fakultě. Slouží ji arcibiskup Jan Graubner. Mezi účastníky je i prezident Petr Pavel nebo předsedové obou komor Parlamentu.

Mše za oběti čtvrtečního útoku na Filozofické fakultě UK v katedrále sv. Víta. Foto: Gabriel Kuchta

Vláda vyhlásila na dnešní den státní smutek – státní vlajky na úřadech a institucích vlají na půl žerdi a doplnily je černé prapory, v poledne se rozezní kostelní zvony. Lidé vzdají úctu zemřelým a soustrast pozůstalým minutou ticha. Některá města zrušila nebo upravila adventní akce, dnešní program změnily i televizní stanice. „Stále jsme všichni svým způsobem nějak v šoku z toho, co se stalo,“ řekl na úvod bohoslužby arcibiskup Graubner. „Je třeba, abychom jasně odsoudili to, co se stalo a zároveň abychom se podívali dopředu,“ dodal.

Bohoslužby připomínající oběti tragického útoku se dnes konají také v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, v ostravské katedrále Božského Spasitele a na dalších místech.

Střelba v univerzitní budově na Starém Městě je nejtragičtějším takovým případem v historii Česka, vyžádala si 14 obětí. Dalších 25 lidí bylo zraněno, část těžce. Zemřel i útočník, který po hrůzném činu obrátil zbraň proti sobě. (ČTK)