Lidé v Plzni se při bohoslužbě v katedrále modlili za oběti střelby v Praze

Lidé v Plzeňské katedrále svatého Bartoloměje se dnes dopoledne při bohoslužbě při vnášení betlémského světla modlili také za oběti střelby v Praze. Biskup Tomáš Holub věřící v katedrále vyzval k modlitbě za lidi, kteří zemřeli v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Klánovickém lese, za zraněné a za jejich rodiny.

Po skončení bohoslužby s kněžími a věřícími přešel k improvizovanému pietními místu u plzeňského andělíčka na venkovní mříži na východní straně katedrály a při modlitbě tam položili svíce s betlémským světlem.

„Věřím, že betlémské světlo může prosvítit i temnotu této tragédie,“ vzkázal Holub na stránkách biskupství i nápisem u andělíčka. Plzeňský andělíček, jedna z hlav na ozdobné mříži, je místo, kam denně chodí Plzeňané tiše prosit za svá přání. Při různých událostech se v minulosti stalo i symbolickým pietním místem, kam lidé přicházejí zapálit svíčku při nějaké tragické události.

Hlaní myšlenkou bohoslužby byla podle biskupa naděje. „Bylo po mě strašně důležité najít spojnici, která nebude umělá a našel jsem ji v tom, že toto světlo je dar shůry, který přichází do neklidného a zlem a násilím zasaženého světa, a že jsme těmi kteří věří, že to světlo existuje. My jsme se modlili způsobem, který dává naději. Způsobem, který nechce škrtnout truchlení, ale chce do něho vnést světlo, které je hrází proti zoufalství. To snad se nám aspoň trošku povedlo,“ řekl Holub po bohoslužbě ČTK.

Střelba v univerzitní budově na pražském Starém Městě je nejtragičtější takový případ v historii Česka, vyžádala si 14 obětí na životech. Dalších 25 lidí bylo zraněno. Zemřel i útočník, který po hrůzném činu obrátil zbraň proti sobě. Podle policie na škole střílel čtyřiadvacetiletý student fakulty. Ještě předtím podle policie zastřelil muže a nemluvně v Klánovickém lese. Vláda vyhlásila na dnešek státní smutek. (ČTK)