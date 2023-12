Izrael pokračuje v náletech na Pásmo Gazy, bombardování čelí město Džabálija

UNICEF varoval, že nejméně 10 000 dětí ve věku do pěti let v Pásmu Gazy v příštích týdnech hrozí podvýživa, která by je mohla ohrozit na životě. Uvedl to server BBC News, podle něhož UNICEF situaci v úzkém pobřežním pásu, kde žije na 2,3 milionu Palestinců, považuje za katastrofální.