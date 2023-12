UNICEF varoval, že 10 000 malých dětí v Gaze hrozí nebezpečná podvýživa

UNICEF varoval, že nejméně 10 000 dětí ve věku do pěti let v Pásmu Gazy v příštích týdnech hrozí podvýživa, která by je mohla ohrozit na životě. Uvedl to server BBC News, podle něhož UNICEF situaci v úzkém pobřežním pásu, kde žije na 2,3 milionu Palestinců, považuje za katastrofální.

„Tyto katastrofální podmínky, které způsobili výhradně lidé…a kterým se dalo předejít, znamenají, že děti a rodiny v Pásmu Gazy nyní čelí násilí ze vzduchu a strádání na zemi, přičemž to nejhorší může teprve přijít,“ uvedl UNICEF. Děti, kterým hrozí nejhorší forma podvýživy, podle něj potřebují zvláštní výživu.

Dětský fond OSN také vyjádřil obavu o výživu více než 155 000 těhotných a kojících matek.

Gaza je od říjnového útoku palestinských radikálů z Hamásu na Izrael, při němž zemřelo na 1200 lidí, terčem masivních izraelských útoků a vojenských operací, které si vyžádaly přes 20 000 mrtvých. Velká většina obyvatel Gazy kvůli válce musela opustit své domovy. (ČTK)