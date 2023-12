Biden podepsal zákon o obranné politice s rozpočtem 886 miliard dolarů

Americký prezident Joe Biden podepsal zákon o americké obranné politice. Počítá s obranným rozpočtem ve výši 886 miliard dolarů (skoro 20 bilionů korun), o tři procenta více než loni a nejvíce za posledních více než 20 let.

Zákon označovaný zkratkou NDAA klade důraz na odstrašení možné čínské agrese a počítá rovněž s personálními změnami.

NDAA se schvaluje vždy před začátkem nového roku a bývá popisován i jako obranný rozpočet, neboť obsahuje rozdělení financí mezi jednotlivé programy amerických ozbrojených sil. Jak ale podotýká web Politico, zákon žádné peníze ze státní kasy neuvolňuje a samotné vyčlenění financí pro Pentagon stále Kongres čeká, až se po Novém roce vrátí k nedokončeným rozpočtovým tahanicím.

Letošní NDAA počítá s téměř 15 miliardami dolarů na programy týkající se jihovýchodní Asie, zahrnuje pětiprocentní nárůst základního platu amerických vojáků nebo měsíční bonusy pro juniorní členy armády v naději, že to posílí zájem o nástup k ozbrojeným silám, a prodlužuje platnost kontroverzního zákona o sledování zahraničních občanů využívajících americké poskytovatele telekomunikací.

Ve Sněmovně balík prošel poměrem 310 hlasů ku 118, když pro něj hlasovalo 163 demokratů a 147 členů těsné republikánské většiny. Přes 70 republikánů nakonec hlasovalo proti poté, co se do finálního textu nedostala řada prvků z původního republikánského návrhu spojených s tzv. kulturními válkami. Do konečného textu se dostal například zákaz vystavování neschválených vlajek, včetně duhové vlajky LGBTQ lidí, ve vojenských zařízeních. Republikánské požadavky odráží také pozastavení náborů v odděleních zabývajících se diverzitou a inkluzí.

Washington NDAA schvaluje od roku 1961. Letošní znění nese jistý význam také pro evropské země, jelikož obsahuje pravidlo, podle něhož žádný americký prezident nesmí jednostranně, tedy bez souhlasu Kongresu, vyvázat Spojené státy ze Severoatlantické aliance (NATO). Motivací pro začlenění pravidla byly podle deníku The Washington Post obavy, že možný příští americký prezident Donald Trump by z obranné aliance mohl chtít odejít. (ČTK)