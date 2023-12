Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci, jež vyzývá k větší humanitární pomoci do Gazy

Na severu Pásma Gazy nezbyly už žádné fungující nemocnice, oznámila WHO. Ze všech 36 zdravotnických zařízení v Pásmu jich jen devět zůstává v provozu, a to jen částečném. WHO, která na sever Gazy včera vyslala mise, mluví o „katastrofální situaci“ a „nesnesitelných“ výjevech, kdy pacienti prosí o chybějící vodu a jídlo. (CNA)