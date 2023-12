Tusk: Poláci jsou s vámi

Polský premiér Donald Tusk vyjádřil podporu českému národu po včerejším útoku v Praze. „Jsem šokován tragickými událostmi, které se staly včera v Praze. Drazí čeští přátelé, Poláci jsou v tomto smutném čase s vámi,“ napsal na síti X.

Dear PM @P_Fiala, I am shocked by the tragic events that took place yesterday in Prague. Dear Czech friends, all the Poles are with you in this very sad time.

— Donald Tusk (@donaldtusk) December 22, 2023