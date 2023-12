Rakušan varoval před šířením lží a fám

„Viníky hledat nechci. Viník je jeden a je mrtev. Chci hledat ponaučení,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Dále varoval před šířením lží a fám. „Fámy a lži, které se šíří, nejen že zraňují rodiny obětí, mohou mařit vyšetřovací postupy, rozdmýchávají společenskou atmosféru, strach lidí a možná vzájemnou nenávist,“ uvedl.

Fámy a lži podle něj způsobují, že lidé zbytečně volají na krizové a tísňové linky s neověřenými informacemi, čímž práci bezpečnostního systému zatěžují.

„Tohle není detektivní seriál, kterému každý rozumí, tohle je realita,“ zdůraznil.

Bulvarizování příběhu a zbytečné poukazování na detaily podle ministra přináší rodinám obětí neštěstí a může pro ně být zdrcující.

„To je situace, kterou musí respektovat i média, i kdyby je to mělo stát o pár kliků méně,“ řekl Rakušan.

Zopakoval, že pachatel by neměl dostat publicitu, pro kterou čin udělal. „Nedávejme tomu pachatele to, proč to udělal, nedávejme mu tu publicitu,“ doplnil k tomu.