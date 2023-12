Ukrajinci hlásí sestřel tří ruských letounů Su-34 v jediném dni

Ukrajinské letectvo ohlásilo zničení tří ruských stíhacích bombardérů Su-34 v jediném dni. Tvrzení nelze nezávisle ověřit, znamenalo by patrně, že ukrajinská protivzdušná obrana na jihu země nachystala ruským letounům úspěšnou léčku.

Today, in the Southern direction – minus three Russian Su-34 fighter bombers! ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/5F8ZmCOtgw

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) December 22, 2023