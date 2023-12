Biden: Mé srdce je s těmi, kdo ztratili život při nesmyslné střelbě v Praze

Mé srdce je s těmi, kdo ztratili život při nesmyslné střelbě v Praze, kdo při ní byli zraněni a s lidmi v Česku, napsal americký prezident Joe Biden. Americké úřady jsou podle něj v kontaktu s těmi českými a jsou připraveny nabídnout pomoc. Biden to napsal na X.

My heart is with those who lost their lives in today’s senseless shooting in Prague, those injured, and the Czech people. Our authorities are in touch with Czech law enforcement, and we stand ready to offer additional support if needed. https://t.co/1MUbVULDaT

— President Biden (@POTUS) December 22, 2023