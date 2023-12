Černochová: Růžička vyhrožuje mým kolegům

Ministryně obrany Černochová Deníku N sdělila, že jejím kolegům v rezortu poslanec Růžička (ANO) „vyhrožuje, že až bude ministrem obrany, budou muset odejít“. Řekla, že poslanec je dlouhodobě známý nevybíravými útoky a šířením neprokázaných informací na sítích.

Deník N se o dění, které popsaly Seznam Zprávy, zajímal poté, co téma včera znovu připomněla ministryně obrany Jana Černochová na X (Twitteru).

V případu jde mimo jiné o Růžičkovo kritizování náměstka z obrany Františka Šulce, blízkého spojence Černochové. Růžička spojoval Šulce například s odsouzeným lobbistou Markem Dalíkem. Šulce přitom nijak nevyšetřuje policie. Náměstek mu kvůli vyjádření na sociálních sítích zaslal předžalobní výzvu.

To, že se s ministry střídají i někteří klíčoví podřízení, není samo o sobě neobvyklé. Nestandardní je ale slovník a způsoby, které k tomu Růžička nasadil.

„Můj cíl nejsi ty, ale Šulc. A to bude pokračovat další dva roky až do voleb. Tak to prostě je,“ napsal podle Seznam Zpráv poslanec Růžička vrchnímu řediteli sekce vyzbrojování akvizic na obraně Lubomíru Koudelkovi. Šulcův právník tuto komunikaci, v kontextu toho, jak Růžička Šulce rámuje, vyhodnotil – slovy předžalobní výzvy – jako „úmysl za pomocí defamujících a lživých tvrzení klienta politicky zničit“.

Růžička na konto předžalobní výzvy opáčil, že se nenechá zastrašovat. Dotaz Deníku N, zda se k tvrzení ministryně vyjádří, ponechal prozatím bez odpovědi.

Černochová neuvedla, jakým dalším lidem měl Růžička vyhrožovat. „Konkrétní jména nebudu nyní zveřejňovat, další postup záleží na jejich soukromém rozhodnutí,“ napsala.