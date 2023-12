Sneží dokonce i v subtropech: Čínu a Koreu sevřel mimořádný mráz

Vlna mimořádně silných mrazů udeřila na východní Čínu a Korejský poloostrov. Sněží i v subtropické Šanghaji, která zažívá nejtužší zimu za 40 let; mrzne i přes den. A rovněž sutropický ostrov Čedžu na jihu Jižní Koreje dnes zasáhla sněhová bouře, kvůli níž musely být zrušeny stovky letů. Na hranici s KLDR klesly teploty k -25 °C. (CNA, Jonhap)

Historic blizzard! It has snowed on 7 of the past 10 days in the northern part of the Shandong Peninsula. The snow depth in Yantai and Wendeng broke the historical record with 52cm and 55cm! It is also the biggest blizzard ever recorded along the coast of China! pic.twitter.com/AgTVpFi7sK

— Jim yang (@yangyubin1998) December 21, 2023