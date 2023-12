Projekt Dárek pro Putina vybírá peníze na lékárničky pro Ukrajinu

Americký Kongres do konce roku nevyčlení nové prostředky na podporu Ukrajiny. Očekávaný vývoj se definitivně naplnil poté, co senátoři USA v úterý zahájili vánoční prázdniny bez dohody na imigračních restrikcích, která by mohla odblokovat dodatečné desítky miliard dolarů na pomoc Kyjevu.