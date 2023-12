K vyřazení Trumpa z voleb teď vyzvala i místoguvernérka Kalifornie

K vyřazení Donalda Trumpa z voleb vyzvala i místoguvernérka Kalifornie. Eleni Kounalakis vyzvala státní tajemnici tohoto největšího amerického státu, aby „prozkoumala všechny právní možnosti, jak odstranit Donalda Trumpa z kandidátky v kalifornských primárkách 2024“.

Reaguje tím na úterní rozhodnutí coloradského nejvyššího soudu, které Trumpa z kandidátky vyřadilo, protože se podle něj podílel na vzpouře, když zval své příznivce k demonstraci před Kapitolem a organizoval volební podvody, které jej měly udržet ve funkci, přestože prohrál.

California Lt. Gov. @EleniForCA writes to Secretary of State Shirley Weber to “explore every legal option to remove former President Donald Trump from California’s 2024 presidential primary ballot.”

Letter here: pic.twitter.com/HoGZdjLmNy

— Christopher Cadelago (@ccadelago) December 20, 2023