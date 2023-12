Biden: Trump je vzbouřenec, o tom není pochyb

Americký prezident Joe Biden považuje svého předchůdce Donalda Trumpa za vzbouřence. „Důkazy mluví samy za sebe, všichni jste to viděli,“ odpověděl Biden na otázku, zda je Trump vzbouřenec.

„Jestli se na to vztahuje 14. dodatek, o tom rozhodne soud. On určitě podporoval vzpouru. O tom není žádných pochyb. Žádných,“ dodal prezident ve svém prvním vyjádření po rozhodnutí Nejvyššího soudu Colorada o vyřazení Trumpa z volební kandidátky kvůli podněcování ke vzpouře.

Q: Is Trump an insurrectionist, sir?

President Biden: "It's self-evident. You saw it all. Now whether the 14th Amendment applies, I'll let the court make that decision. But he certainly supported an insurrection. There's no question about it. None. Zero." pic.twitter.com/kREbFSDbyV

— CSPAN (@cspan) December 20, 2023