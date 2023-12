Novým majitelem Slovanu Liberec bude podnikatel Ondřej Kania

Novým majitelem fotbalového klubu Slovan Liberec bude podnikatel Ondřej Kania, který získal opci ke koupi 75 procent akcií. Klub, který od roku 1996 patří společnosti Preciosa, o tom informoval na svém webu.

„Jsme velice rádi, že se podařilo uzavřít smlouvu o budoucím prodeji majoritního podílu v FC Slovan Liberec, a. s. Jsme přesvědčeni, že nový akcionář, se kterým bude Preciosa, a. s., při řízení a dalším rozvoji fotbalu v Liberci nadále spolupracovat, naváže na dobré výsledky, kterých v rozvoji nejen profesionálního, ale i ženského a mládežnického fotbalu FC Slovan Liberec dosahoval,“ uvedla společnost ve vyjádření.

Kania může opci uplatnit do 15. května příštího roku. „Velice si vážím možnosti podílet se na budoucím směrování čtvrtého nejúspěšnějšího českého fotbalového klubu za poslední čtvrtstoletí. Mým jednoznačným cílem je ve střednědobém horizontu navázat na úspěchy, kterých Slovan konzistentně dosahoval v nedávné minulosti – tedy boj o nejvyšší příčky ve FORTUNA:LIZE a účast v evropských pohárech. Zároveň se chci osobně angažovat v rozvoji mládežnického a ženského fotbalu v rámci klubu,“ prohlásil dle klubového webu.

V posledních letech získal Liberec tři mistrovské tituly (2002, 2006, 2012), dlouho byl nejsilnějším mimopražským klubem. Co do počtu mistrovských pohárů je v historické tabulce české ligy čtvrtý za Spartou, Slavií a Plzní.

Kania, výkonný ředitel společnosti Consilium, která zřizuje sítě amerických škol v Česku, Španělsku a Chorvatsku, má se Slovanem velké plány. Od zimy by se podle informací serveru inFotbal mohl do klubu vrátit jako sportovní ředitel bývalý fotbalista Jan Nezmar, jenž by pod Ještědem navázal na působení z let 2012 až 2017. (Slovan Liberec, Livesport)