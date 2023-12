Válek: Do voleb změníme čtyři zásadní zákony a sjednotíme úhrady za péči

Do konce volebního období chce podle ministra Vlastimila Válka (TOP 09) ministerstvo zdravotnictví novelizovat čtyři zásadní zákony týkající se ochrany veřejného zdraví, veřejného zdravotního pojištění, zdravotních služeb a elektronizace. Cílem je také sjednocení úhrad za stejnou péči, které je z minulosti rozdílné.

Až 40 procent péče by pojišťovny měly zdravotnickým zařízením hradit za výkony, ne paušálem. Ministr to řekl na dnešní bilanční tiskové konferenci.

Finanční situaci ve zdravotnictví podle Válka zlepší schválení automatické valorizace plateb za státní pojištěnce. Lidí, za které platí zdravotní pojištění stát, zejména dětí, nezaměstnaných či seniorů, je v současné době 60 procent. „Po roce 2035 jich bude 75 procent,“ řekl ministr. Ušetřit náklady na zdravotní péči může podle něho podpora jednodenní medicíny a centralizace péče.

„V současné době existují rozdílné úhrady v různých zdravotnických zařízeních za totéž. Do konce volebního období chci zcela srovnat tyto rozdíly,“ uvedl. Až 40 procent péče by podle něj do voleb měly zdravotní pojišťovny platit za jednotlivé výkony, ne paušálem. V současné době je to asi 18 procent.

Při hodnocení předchozích dvou let působení vlády v oblasti zdravotnictví Válek řekl, že výrazně je ovlivňoval ještě stále covid-19 a válka na Ukrajině. Česko podle něj zvládlo přijmout velké množství uprchlíků a poskytnout jim potřebnou péči. V oblasti covidu podle něj bylo správným krokem zrušení povinného očkování některých skupin obyvatel jako zdravotníků nebo vojáků. Jednáním o smlouvách na covidové vakcíny se podle něj podařilo ušetřit několik miliard korun a dodávky rozložit do dalších několika let. (ČTK)