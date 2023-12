V listopadu by volby vyhrálo ANO, za ODS se na třetí místo vrátili Piráti

Median: v listopadu by volby vyhrálo ANO, druhá by byla ODS a na třetí místo se v průzkumu vrátili Piráti. Opoziční hnutí ANO by získalo 34,5 procenta, vládní ODS 15,5 procenta, což je zlepšení o dva procentní body oproti minulému měření.

Třetí Piráti si rovněž polepšili o dva procentní body. Zato podpora opoziční SPD klesla na 8,5 procenta.

Do Sněmovny by se dostaly ještě STAN se šesti procenty a TOP 09 s 5,5 procenta hlasů.

V součtu mají strany současné vládní koalice podporu 42 % potenciálních voličů. Část voličů vládních stran ovšem nadále váhá, zda k volbám dorazit.

Ochota zúčastnit se sněmovních voleb oproti říjnu nepatrně vzrostla, souhrnně by se voleb zúčastnilo 69 % dotázaných. (Median)