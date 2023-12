Moldavsko plánuje vystoupit z postsovětského Společenství nezávislých států

Moldavsko plánuje do konce roku 2024 vystoupit ze Společenství nezávislých států, které sdružuje devět postsovětských zemí, včetně Ruska a Běloruska.

O záměru Moldavska opustit tuto organizaci hovořila dnes podle Reuters předsedkyně zahraničního výboru moldavského parlamentu Doina Gherman. Moldavský ministr obrany Anatolie Nosatii pak dnes oznámil, že Moldavsko pořídilo od francouzské firmy Thales systém pro dohled nad vzdušným prostorem, který bude monitorovat vzdušný prostor nad celým Moldavskem.

Cílem Moldavska je vystoupit z organizace SNS do konce roku 2024, sdělila Ghermanová. „Neznamená to, že nehrozí malé zpoždění, ale téměř všechna zhodnocení jednotlivých ministerstev nyní z většiny ukazují na to, že jsme ve finálním stadiu,“ dodala poslankyně.

Moldavsko po ruském vpádu na Ukrajinu z loňského února svoje zapojení do činnosti postsovětské organizace postupně omezovalo, podotkla agentura Reuters. Od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu také narůstá napětí mezi Kišiněvem a Moskvou. Moldavsko se staví na stranu Ukrajiny.

Moldavsko, které s Ukrajinou sousedí, znatelně pociťuje dopady války. Kišiněv si stěžuje zejména na proruskou dezinformační kampaň a viní Moskvu, že se za pomoci této propagandy snaží destabilizovat moldavskou společnost. Moldavsko také od začátku války na sousední Ukrajině opakovaně ohlásilo narušení svého vzdušného prostoru ruskými střelami.

Pořízení systému pro monitorování vzdušného prostoru je podle ministra Nosatiiho prvním krokem ke zvýšení ochrany moldavského nebe. „Nemáme žádnou protivzdušnou obranu, střely, letadla. Dalším krokem bude systém protivzdušné obrany pro kritickou infrastrukturu, včetně letiště, elektrárny a podobně. Tohle je jen začátek,“ prohlásil Nosatii. (ČTK)