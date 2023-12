Senát USA přerušil jednání, Ukrajina se letos nových peněz od Kongresu nedočká

Americký Kongres do konce roku nevyčlení nové prostředky na podporu Ukrajiny. Očekávaný vývoj se definitivně naplnil poté, co senátoři USA v úterý zahájili vánoční prázdniny bez dohody na imigračních restrikcích, která by mohla odblokovat dodatečné desítky miliard dolarů na pomoc Kyjevu.

Vláda prezidenta Joea Bidena přitom avizovala, že bez zásahu zákonodárců po Novém roce nebude mít na vojenskou ani ekonomickou podporu dostatečné finance.

Washington byl dosud nejvýznamnějším poskytovatelem vojenské pomoci pro zemi bránící se ruské agresi a její výpadek by podle Bidenovy vlády mohl Ukrajince na bojišti ochromit. Kongres naposledy peníze pro Kyjev uvolnil před rokem a Biden v říjnu požádal o dalších více než 60 miliard dolarů (na 1,35 bilionu korun), krizový balík s touto položkou však narazil na odpor Republikánské strany.

Přerušení vyjednávání v americkém Senátu popisuje agentura AFP jako další zklamání pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského poté, co se letos Ukrajincům nepodařilo ve větším rozsahu získat zpět území zabraná Rusy po loňské invazi. Zároveň Kyjev čeká na dohodu Evropské unie o uvolnění dalších 50 miliard eur (přes 1,2 bilionu korun) na podporu ukrajinského státu, zatímco ukrajinská armáda hlásí, že musí kvůli nedostatku munice omezovat některé akce.

Republikáni v americkém Kongresu trvají na tom, aby schválení balíku s novou pomocí Ukrajině provázelo výrazné zpřísnění americké imigrační politiky, které je podle nich nutné kvůli rekordně vysokým počtům migrantů přicházejících k americko-mexické hranici. V Senátu s nimi od listopadu o této otázce jednali zástupci Demokratické strany, v úterý však zákonodárci rozhovory pro zbytek roku vzdali, píše deník The New York Times (NYT).

Senátní lídři dvou politických stran Chuck Schumer a Mitch McConnell ve vzácném společném prohlášení vyjádřili naději, že Senát bude schopen „zkraje nového roku“ přijmout rozhodnutí o návrhu krizového balíku, který zahrnuje i miliardy pro Izrael a další body. McConnell je od počátku hlasitým zastáncem podpory Kyjeva, pro velkou část Republikánské strany a jejích voličů však toto téma po téměř dvou letech války nepatří k prioritám.

Na pomoc Ukrajině Kongres od loňské ruské invaze vyčlenil přes 110 miliard dolarů. Jak poznamenala agentura Bloomberg, Ukrajina nemá zaručené, že na začátku příštího roku tato částka naroste. I kdyby se senátoři nakonec dohodli na společném postupu, kompromis by stále musela schválit Sněmovna reprezentantů vedená republikánem Mikem Johnsonem, který se k otázce další podpory Ukrajiny příliš nevyjadřuje.

Prezident Biden a jeho poradci naopak na Kongres neustále tlačí, aby další výdaje schválil. Mluvčí Bílého domu John Kirby tento týden zopakoval stanovisko, že bez tohoto kroku vládě s koncem roku dojdou peníze na podporu Ukrajiny. Před koncem měsíce ještě podle něj vláda plánuje oznámit jeden nový balík vojenské pomoci.

„Až to bude hotové… už nebudeme mít žádnou pravomoc financovat (tuto podporu),“ citoval Kirbyho web Politico. (ČTK)