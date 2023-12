Izraelská armáda dnes oznámila, že za uplynulý den v Pásmu Gazy zasáhla 300 cílů. Zapojeny do akce byly jak pozemní jednotky, tak letectvo a námořnictvo. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel. Teroristické hnutí Hamás mezitím oznámilo, že jeho lídr Ismáíl Haníja přijel do Káhiry, kde bude o vývoji války jednat s egyptskými činiteli.