Brežněv už není čestný občan Dnipra

Seriál Přepište dějiny: V situaci, kdy Rusko již druhým rokem vede agresi proti Ukrajině a olympijský výbor nezakázal jeho sportovcům účast na hrách, zvažují někteří bojkot. Jiní ovšem tvrdí, že politika do sportu nepatří. Ta v něm ale hraje nemalou roli už desítky let. A zatahuje ji do něj i Rusko.