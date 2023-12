Český Google loni opět odvedl mizivou daň z příjmu. Vykázal tržby přes 581 milionů se ziskem před zdaněním 53 milionů. Reálné příjmy společnosti z českého trhu ale jdou do vysokých miliard, tečou ovšem přes centrálu v Irsku.

Česká pobočka irské centrále poskytuje marketingové a podpůrné služby, zaměřuje se na Google Cloud a řeší lokalizaci produktů a komunikaci s vývojáři.

Google v roce 2022 opět v Česku odvedl mizivou daň z příjmu, konkrétně 12,6 milionu korun. Je to o zhruba dva miliony více než rok předtím. Firma za posledních deset let odvedla kolem osmdesáti milionů. Vyplývá to z údajů z výroční zprávy společnosti Google Czech Republic, s. r. o. (Lupa)