Nejvyšší soud navýšil odškodnění rodině, která se musela v roce 2006 vystěhovat ze Vsetína

Nejvyšší soud navýšil odškodnění další romské rodině, která se musela v roce 2006 vystěhovat ze Vsetína. Členové získají od 10 tisíc do 90 tisíc korun.

Rozsudek navazuje na dva podobné z minulého týdne a týká se 14 lidí z rozvětvené rodiny. Původně měli od města dostat odškodnění od 5000 do 40 000 korun, nově získají částky od 10 000 do 90 000 korun. Nejvyšší suma připadne ženě, která byla v době stěhování v pokročilém stadiu těhotenství. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.

Vsetín vystěhoval romské rodiny z pavlačového domu v době, kdy město vedl Jiří Čunek (KDU-ČSL), nyní znovu starosta. Objekt byl ve špatném stavu, město jej pak nechalo zbourat. Romové, z nichž někteří předtím neplatili nájemné, skončili buď v kontejnerových domech ve Vsetíně, nebo ve starých domcích mimo kraj. Podle NS bylo cílem Vsetína vyřešit svůj problém s nájemníky, a nikoliv jejich problém s bydlením.

Rodina, které se týká aktuální verdikt, se nejprve měla stěhovat do domu v Supíkovicích na Jesenicku. Po příjezdu na místo však i zástupci města seznali, že dům je v natolik špatném stavu, že se tam bydlet nedá. Po celodenním pobytu v autobuse následoval návrat do Vsetína. Město rodině zhruba na deset ní poskytlo provizorní ubytování a nakonec ji vystěhovalo do domku v Dřevnovicích na Prostějovsku.

Dům měl dvě obytné místnosti, kuchyni a příslušenství, vyžadoval opravy. Na koupi město poskytlo rodině bezúročnou půjčku. Dům ale stejně zanedlouho skončil v exekuci a byl prodán v dražbě.

Město tak podle verdiktu v podstatě vmanévrovalo rodinu do jím připraveného řešení, které ještě zhoršilo už před tím svízelnou situaci. Rodina se ocitla daleko od Vsetína, v nemovitosti, na jejíž opravu neměla peníze. „To vedlo ke ztrátě sociálních kontaktů žalobců s prostředím, v němž do té doby žili, a ke zhoršení jejich životních podmínek,“ uvedl NS. Jako zásah do osobnostních práv hodnotil soud i samotný průběh vystěhování.

Dva podobné verdikty NS zveřejnil minulý týden. Tehdy navýšil odškodné zejména pro děti z rodiny, která se musela vystěhovat do Vlčic na Jesenicku. Dům byl starý, vlhký, bez odpadu, septiku i koupelny, s dožilou elektroinstalací a kamny v jedné místnosti. Nebylo v silách rodiny, aby dům opravila. Otec od rodiny odešel, většina dětí skončila v ústavech. Další rodina se odstěhovala do Vidnavy na Jesenicku, taktéž do starého a neudržovaného domku. Odškodnění, které jednotlivým rodinám a jejich členům NS přiznal, odráží jejich věk, ale také předchozí přístup k placení nájmu a vůli k řešení situace ještě v době, kdy Romové žili ve Vsetíně.

NS také ve všech třech kauzách zrušil část výroku o nákladech řízení. Náklady se bude znovu zabývat Krajský soud v Ostravě. (ČTK)