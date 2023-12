Lidé se budou moci prokazovat českým úřadům eDoklady

Lidé se patrně budou moci prokazovat prozatím českým úřadům digitální podobou osobních dokladů, bude dobrovolná. Zavedení eDokladů dnes schválil Senát.

Digitální opisy budou podle předlohy dobrovolné, standardní plastové karty nenahradí. Nebude je možné použít ani pro dálkové prokazování totožnosti. Předlohu teď dostane k podpisu prezident.

K prokazování digitálním dokladem bude podle novely nutná aplikace v mobilním telefonu, kterou vyvíjí Digitální informační agentura. „Náběh bude poměrně dobře koordinovaný,“ řekl senátorům vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Zdůraznil také, že při elektronickém prokazování budou lidé poskytovat jen skutečně nezbytné, nikoli všechny údaje. Pokud někdo přijde o mobilní telefon s digitálním dokladem, přes Portál občana bude moci tento průkaz okamžitě zneplatnit, dodal.

Zamítnutí předlohy žádal Michael Canov (SLK), o jeho návrhu už ale senátoři nehlasovali. Canov poukazoval na protizákonnost účinností zákona a na to, že do dvou let vznikne celoevropské řešení. Je podle senátora otázka, zda český eDoklad nebude znamenat jen vyhozené peníze. O to, zda stát nakonec nebude platit systém s ohledem na budoucí evropský standard dvakrát, se zajímal také Pavel Fischer (nezávislý). Bartoš uvedl, že aplikace za nižší desítky milionů korun je úložiště dokladů, s evropským řešením se změní podle něho ekosystém. Peníze se podle něho „nevyhodí“, přechod na evropskou digitální peněženku bude podle vicepremiéra významně snazší.

Bartoš čelil také pochybám Jany Zwyrtek Hamplové (za Nezávislé) o tom, zda eDoklad bude veřejnou listinou, nebo nikoli, což podle ní může mít vliv na různé právní úkony. Vicepremiér poukazoval na to, že elektronický doklad jako stejnopis fyzického průkazu veřejnou listinou bude, Zwyrtek Hamplovou ale nepřesvědčil. Bartoše se zastal Václav Láska (SEN 21). „Zákon jsem si prošel a nemám s ním jako vystudovaný právník problém,“ uvedl.

Aplikace pro ověřování budou moci podle předlohy poskytovat s ohledem na své potřeby také jiné státní instituce, například policie a celní správa, které k tomu dostanou od agentury akreditaci. Lidé podle novely pošlou prostřednictvím aplikace požadavek na identifikaci, prokážou se přitom bankovní identitou nebo jiným způsobem elektronického ověření totožnosti. Aplikace vygeneruje kód, který si ověřující úřad, například policie nebo pošta, zkontroluje ve vlastní čtecí aplikaci.

Novela předpokládá, že digitální stejnopis bude mít stejné právní účinky jako originální doklad. Nebude možné ho vystavit bez existence fyzického občanského průkazu a nebudou v něm obsaženy žádné údaje nad jeho rámec. Lidé si budou moct sami vybrat, zda se budou prokazovat běžným dokladem, nebo digitálně. Státní správa bude mít povinnost přijímat obě varianty průkazů. Digitální doklady ale nebude možné využívat k cestám do zahraničí, v takovém případě bude nadále nutný standardní občanský průkaz. Za zneužití digitálního dokladu bude podle předlohy hrozit pokuta až 10 000 korun.

Povinnost přijímat digitální verze průkazů má nabíhat postupně. Od začátku roku by je měly přijímat orgány ústřední státní správy, od července kraje, policie, úřady práce či například finanční úřady. Podle Bartoše by policie mohla dobrovolně akceptovat eDoklad už v březnu nebo v dubnu. V roce 2025 by se povinnost měla rozšířit na všechny zbývající správní orgány, včetně zastupitelských úřadů, ale i na pošty. (ČTK)