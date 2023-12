Izraelská armáda v Pásmu Gazy zasáhla dalších 300 cílů, Haníja je v Egyptě

Izraelská armáda dnes oznámila, že za uplynulý den v Pásmu Gazy zasáhla 300 cílů. Zapojeny do akce byly jak pozemní jednotky, tak letectvo a námořnictvo. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel. Teroristické hnutí Hamás mezitím oznámilo, že jeho lídr Ismáíl Haníja přijel do Káhiry, kde bude o vývoji války jednat s egyptskými činiteli.

Izraelské obranné síly tvrdí, že za uplynulý den zlikvidovaly v Pásmu Gazy desítky ozbrojenců z Hamásu a také část jejich infrastruktury. Terčem úderů bylo podle armády také odpaliště raket, které mířily na centrální Izrael. Vojáci také podle prohlášení provedli razie v objektech využívaných Hamásem ve městě Chán Júnis na jihu Pásma Gazy. Na místě údajně objevili skrýše zbraní, munici a výbušná zařízení.

Lídr Hamásu Haníja, který se zřejmě zdržuje v Kataru, dnes přicestoval na jednání do Egypta. Káhira a Dauhá sehrály klíčovou roli ve zprostředkování minulých jednání mezi Hamásem a Izraelem, jež vedly k týdennímu příměří na konci listopadu. Podrobnosti ohledně obsahu Haníjova nadcházejícího jednání Hamás nesdělil. Zdroj agentury Reuters ale uvedl, že se za zprostředkování Kataru a Egypta intenzivně vyjednává o možnosti druhého příměří, během kterého by Hamás propustil další rukojmí výměnou za palestinské vězně držené v Izraeli. Konkrétní počty podle zdroje dosud stanoveny nebyly.

Izrael zahájil válku proti hnutí Hamás, jež v Pásmu Gazy od roku 2007 vládne, poté, co tato skupina 7. října zaútočila na Izrael, zabila asi 1200 lidí a dalších více než 200 jich unesla do Pásma Gazy. Část rukojmích byla propuštěna výměnou za palestinské vězně během týdenního příměří na konci listopadu. Od začátku úderů v Pásmu Gazy zemřelo podle palestinských úřadů přes 19 600 lidí. (ČTK)