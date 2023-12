Německo si předvolalo íránského diplomata kvůli pokusu o útok na synagogu

Německo si předvolalo íránského chargé d’affaires poté, co soud poslal na dva roky a devět měsíců do vězení muže, jenž se v roce 2022 pokusil spáchat žhářský útok na synagogu v Bochumi. Oznámilo to dnes večer německé ministerstvo zahraničí.

Zemský soud v Düsseldorfu totiž zároveň konstatoval, že se na plánu útoku podílely i íránské státní orgány.

„Za plánovaným útokem na synagogu v listopadu 2022 v Bochumi je podle vrchního zemského soudu v Düsseldorfu státní íránská instituce. Proto jsme si předvolali íránského chargé d’affaires na ministerstvo zahraničí,“ uvedlo ministerstvo na síti X. „To, že tady měl být napaden židovský život, je nepřijatelné. Nebudeme v Německu trpět žádné násilí řízené ze zahraničí,“ dodala německá diplomacie.

Soud dospěl k závěru, že muž v západoněmeckém městě vhodil zápalné zařízení na školu, protože sousedící synagoga se mu zdála být velmi dobře střežena. Obžalovaný popíral, že by na synagogu plánoval zaútočit. Při incidentu vznikly menší materiální škody na škole.

Soud rovněž konstatoval, že obžalovaného útokem pověřil bývalý člen motorkářského gangu Hells Angels, který odešel do Íránu a že druhý muž byl napojen na íránské úřady.

Německé ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že podrobné zdůvodnění rozsudku bude důležité pro další důsledky a kroky, a to i na úrovni Evropské unie. (ČTK)